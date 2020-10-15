Степанов назвав єдиний спосіб побороти COVID-19 і нагадав правила

Для того, щоб перемогти пандемію коронавірусу, Україні не достатньо вдосконалення медичної системи. Кількість хворих на COVID-19 збільшуватиметься, допоки українці не стануть дотримуватися всіх встановлених правил.

Про це на брифінгу 15 жовтня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, нагадавши, наскільки важливо дотримуватися рекомендацій МОЗ, щоб розірвати ланцюг передачі хвороби (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Світ нічого поки не вигадав і немає нічого іншого, ніж берегти себе у спосіб, який ми пропонуємо: маска, дистанція, користування антисептиком", – зазначив він.

Також міністр додав, що додатково, за ініціативою Міністерства охорони здоров’я, було ухвалено рішення щодо посилення карантинних обмежень в Україні. Серед них:

майже заборонено проведення будь-яких масових заходів ("зелена" зона – не більш як 50 осіб із дотриманням соціальної дистанції, "жовта" – не більш ніж 30 і "помаранчева" – 20 осіб);

обмеження щодо роботи закладів громадського харчування (зачинення о 22:00 і не пізніше);

контроль людей, які перебувають на самоізоляції, здійснюють заклади охорони здоров’я і поліція;

контроль за дотриманням правил на ринках, у ресторанах чи магазинах покладено на Держпродспоживслужбу, а в транспорті – органи місцевого самоврядування із підрозділами Укртрансбезпеки.

"Важливо, щоб ми всіх цих речей дотримувалися. І тоді ми точно будемо в змозі перемогти COVID-19. Ми можемо скільки завгодно збільшувати ліжко-місця, але в медичної системи будь-якої країни є межа. Зокрема й в Україні. Тому, будь ласка, дотримуйтеся цих правил і будьте здорові", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 12 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування за регіонами, встановлене на 14 днів. Наприклад, Київ перейшов до "помаранчевої" зони, а в "червоній" опинилися Канів і Суми.