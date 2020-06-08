Степанов назвав дату відкриття баз відпочинку в Україні

Бази відпочинку в Україні з 10 червня можуть відновити роботу за умови дотримання умов для чергового етапу пом'якшень карантину.

Про це на брифінгу в понеділок, 8 червня, глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

"Цей етап передбачає, зокрема, початок функціонування баз відпочинку. Вони зможуть працювати з дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я", – сказав міністр.

Відпочинок в Україні

Чиновник підкреслив, що епідеміологічна ситуація в регіонах буде розглядатися в кожному окремому випадку.

"Якщо є можливість переходу до наступного етапу, то в такому випадку бази відпочинку почнуть працювати", – пояснив Степанов.

Глава МОЗ додав, що при прийнятті рішень будуть керуватися правилами адаптивного карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири регіони в Україні стали лідерами за кількістю заражених COVID-19.

Всього в країні офіційно підтверджено 27 462 випадків зараження коронавірусів. З них було виявлено за минулу добу 463.