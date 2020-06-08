Степанов назвав дату відкриття баз відпочинку в Україні

Бази відпочинку в Україні з 10 червня можуть відновити роботу за умови дотримання умов для чергового етапу пом'якшень карантину.
Про це на брифінгу в понеділок, 8 червня, глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
"Цей етап передбачає, зокрема, початок функціонування баз відпочинку. Вони зможуть працювати з дотриманням правил, встановлених Міністерством охорони здоров'я", – сказав міністр.
Відпочинок в Україні
Чиновник підкреслив, що епідеміологічна ситуація в регіонах буде розглядатися в кожному окремому випадку.
"Якщо є можливість переходу до наступного етапу, то в такому випадку бази відпочинку почнуть працювати", – пояснив Степанов.
Глава МОЗ додав, що при прийнятті рішень будуть керуватися правилами адаптивного карантину.
Як повідомляв OBOZREVATEL, чотири регіони в Україні стали лідерами за кількістю заражених COVID-19.
Всього в країні офіційно підтверджено 27 462 випадків зараження коронавірусів. З них було виявлено за минулу добу 463.
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