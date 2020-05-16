Степанов назвав дату початку ІФА-тестування на COVID-19

В Україні з наступного тижня почнуть використовувати ІФА-тестування на визначення коронавірусу COVID-19.

При цьому також застосовуватимуться тести українського виробництва, повідомив на брифінгу в суботу, 16 травня, глава МОЗ Максим Степанов.

"У понеділок (18 травня. – Ред.) вже буде підписано відповідний указ міністра охорони здоров'я про введення ІФА-тестів. ... Гадаю, що вже наступного тижня ми почнемо вводити ІФА-тести, і це суттєво збільшить кількість тестувань. Ми дуже розширимо коло осіб, яких тестуватимемо", – зазначив міністр охорони здоров'я.

Тести на COVID-19

Степанов додав, що вже створено механізм тестування та визначено коло осіб, яких перевірятимуть.

"Якщо говорити в розрізі компаній-виробників ІФА-тестів, то у нас є українські випробування тест-систем. Вони вже на завершальній стадії. Також ми збираємося використовувати тести компанії "Лярош", які підтверджені європейськими сертифікатами", – сказав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків COVID-19.