Степанов назвав дату, коли розв'яжуть питання з карантином вихідного дня

Кабінет міністрів України в середу, 11 листопада, розв'язуватиме питання з карантином вихідного дня.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV. Водночас він не зміг точно сказати, скільки триватимуть жорсткіші обмежувальні заходи.

За словами Степанова, вони діятимуть, доки не поліпшиться статистика захворюваності в Україні.

Міністр охорони здоров'я пояснив, що зараз потрібно зменшити навантаження на медичну систему.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на брифінгу 9 листопада міністр охорони здоров'я сказав, що карантин в Україні потрібно посилити.

За його словами, планується, що з 00:00 суботи і до 00:00 понеділка дозволять працювати тільки продуктовим магазинам, аптекам, транспорту, автозаправним станціям і ветеринарним аптекам.