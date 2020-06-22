Глава МОЗ Максим Степанов за підсумками візиту на Львівщину заявив про необхідність змінити керівництво обласного департаменту охорони здоров'я.

Як ідеться в Telegram-каналі відомства, у понеділок, 22 червня, Степанов також розповів журналістам про зміну фінансування COVID-пакета і задачі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

"Я бачу проблему керівництва – і була відповідна моя реакція. Я бачу проблему контролю лікарських засобів. Якщо цього тижня не побачу конкретних зрушень, то не виключаю, що буду ставити питання зміни керівництва департаменту охорони здоров'я Львівської обладміністрації. Тому що ситуація складна. Будь ласка, робіть висновки", – заявив Степанов.

Максим Степанов відвідав Львівську область (фото - фейсбук Степанова)

За словами глави МОЗ, під час візиту виявлено низку недоліків у роботі місцевого лабораторного центру, зокрема, велика черга на проведення тестувань. У зв'язку з цим ухвалено рішення про зміну керівництва лабораторії.

Степанов у Facebook зазначив, що на Львівщині за останню добу було виявлено 200 нових випадків зараження коронавірусом – найгірший показник в Україні. Загальна кількість в області тепер становить 3980 хворих.

Максим Степанов відвідав Львівську область (фото - фейсбук Степанова)

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