Степанов: на COVID-19 тестуватимуть усіх українців з ознаками ГРВІ

Мирослав Семенюк Суспільство 12:48, 12.12.2020 Оновлено: 13:27, 12.12.2020

В Україні хочуть робити не менш ніж 1 мільйон безкоштовних ПЛР-тестів та експрес-тестів на антиген SARS-CoV-2 щомісяця.

Як сказав на щоденному брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов, тестуватимуть людей не тільки з симптомами COVID-19, а й із будь-якими ознаками гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

"За будь-яких респіраторних захворювань будуть проводити тести, щоб підтвердити чи спростувати діагноз COVID-19", – зазначив він.

Також, за його словами, обов’язково тестуватимуть пацієнтів під час планової госпіталізації та осіб, які мали близький контакт із хворими на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у межах домовленостей про медичну допомогу Україна одержала від уряду Об'єднаних Арабських Еміратів 100 тис. експрес-тестів на COVID-19.

Український лікар Тарас Жиравецький показав і пояснив принцип роботи нового експрес-тесту на виявлення антигена SARS-CoV-2, який з'явився в країні.

Тим часом Верховна Рада готує законопроєкт, який передбачає покарання за підроблення тестів на коронавірус.

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