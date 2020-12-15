Степанов: медична система під загрозою, потрібно терміново підвищити зарплати лікарям

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов звернувся до народних депутатів не підтримувати бюджет на 2021 рік із недофінансуванням медичної сфери і терміново підвищити зарплати лікарям.

За його словами, медична система в країні перебуває "під загрозою існування". Про це Степанов заявив під час щоденного брифінгу 15 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Звертаюся до народних депутатів: позбудьтеся нарешті від своєї інфантильності. Досить вже думати: "А може, обійдеться?" На цей раз не обійдеться. Необхідно зрозуміти реальність і можливі наслідки під час ухвалення таких цифр фінансування медицини", – сказав глава МОЗ.

Степанов зазначив, що наразі середня заробітна плата лікаря в Україні становить дев'ять тисяч гривень.

"Зараз середня заробітна плата лікаря становить 9 тисяч гривень. У людини, від якої залежить життя іншої людини, яка цілодобово думає про свого пацієнта, його лікує і рятує, дає йому шанс жити. Подивіться, яка у вас зарплата, – і порівняйте. І подумайте: як ця людина може жити на ці гроші", – підкреслив міністр.

Глава МОЗ додав, що зарплата середнього медичного персоналу становить сім тисяч гривень.

"Медичної сестри, яка теж цілодобово іноді стоїть біля ліжка хворого. Зарплата молодшого медичного персоналу – п'ять тисяч гривень. Це реальність, з якою країна живе 29 років і з якою ми зустріли пандемію", – сказав Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Польща скасувала нострифікацію (підтвердження) дипломів для українських медиків. Тобто будь-який медичний працівник може переїхати в сусідню країну і заробляти в рази більше. У цій ситуації без значного підвищення зарплат медикам країна може опинитися на межі катастрофи.