Степанов – керівництву "Епіцентру": хочете покуражитися, поїхали в реанімацію

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов обурився повідомленням мережі гіпермаркетів "Епіцентр" про те, що вони "вводять 72-годинну п'ятницю" і працюватимуть на вихідних.

Під час щоденного брифінгу 12 листопада міністр назвав заяву кервництва мережі після введення карантину вихідного дня фарсом і цинізмом (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочете покуражитися, хочете робити фарс на здоров'ї людей. Якщо хочете покуражитися – поїхали разом зі мною в реанімацію і робіть це перед людьми, які помирають щодня... перед медиками, які борються за життя людей", – заявив голова МОЗ.

Степанов висловив упевненість, що його колеги з Кабінету міністрів відреагують на цей інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, мережа гіпермаркетів "Епіцентр" оголосила, що буде працювати на вихідних, що викликало неоднозначну реакцію в мережі. Одні підтримують таке рішення, інші вважають це неприпустимим.