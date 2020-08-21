Степанов доручив за два дні вирішити проблеми з гарячими лініями щодо COVID-19

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов дав два дні департаментам охорони здоров'я, щоб вони вирішили проблему з роботою гарячих ліній в регіонах.

З такою заявою він виступив після селекторної наради 21 серпня, на якій обговорювалися питання раннього виявлення випадків коронавірусу, роботи мобільних бригад і проведення тестувань, повідомляється на сторінці міністра у Facebook.

Степанов підкреслив, що тримає питання щодо роботи гарячих ліній на особистому контролі.

"Ситуація, коду пацієнта з симптомами COVID-19 направляють в приватну клініку на тест (замість того, щоб направити до людини безкоштовну мобільну бригаду фахівців) або помилково дають йому номер детективного агентства (замість лабораторії) ... це тільки звучить смішно, а за фактом такі історії неприйнятні!" – сказав глава МОЗ.

Степанов додав, що на нараді також акцентувалася увага на алгоритмі ведення осіб, які контактували з хворими на коронавірус, і забезпеченні лікарень киснем.

Окремо порушувалося питання роботи сімейних лікарів.

"Керівники департаментів охорони здоров'я отримали доручення врахувати всі проблемні моменти і терміново їх виправити", – підкреслив міністр.

Facebook Максима Степанова

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов раніше закликав при підозрі на коронавірус перш за все звертатися до сімейного лікаря.