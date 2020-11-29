Степанов анонсував перевірку всіх лікарень України після трагедії з хворими на COVID-19 на Львівщині

Через загибель двох пацієнтів в Жовківській районній лікарні Львівської області в Україні почнуть перевірку обладнання в медзакладах.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Чиновник зазначив, що причини трагедії встановить спеціальна комісія.

"Через відключення електропостачання в Жовківській районній лікарні двоє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів, померли. Лікарі боролися за їх життя за допомогою мішка Амбу. Однак врятувати, на жаль, не вдалося", – написав він.

Міністр зазначив, що в лікарні були аварійні дизель-генератори, але вони автоматично не включилися.

"На місце терміново направлено комісію, щоб з’ясувати всі обставини. Також перевірки обладнання будуть проведені в усіх лікарнях по всій країні. Такі ситуації є неприпустимими. Роботу комісії триматиму на особистому контролі", – підкреслив Степанов.

Нагадаємо, що в місті Жовква через відсутність електропостачання в реанімації лікарні за годину померли двоє пацієнтів, які були підключені до апаратів ШВЛ.

Заступник керівника ОП Кирило Тимошенко сказав, що коли в лікарні зникла електроенергія, то генератори, спеціально передбачені для таких випадків, не включилися. За його словами, медикам довелося робити пацієнтам вентиляцію легенів вручну, однак стан хворих було важким, їх не вдалося врятувати.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький повідомив, що в лікарні є два електричних генератора, які можна застосовувати в разі аварійного відключення світла. Зокрема, один електрогенератор підключений до електромережі в пологовому відділенні, а другий – на момент приїзду слідчо-оперативної групи і за словами самих працівників медичної установи "чомусь знаходився в гаражному приміщенні на території лікарні і не був підключений до електромережі".

За даним фактом місцева поліція зареєструвала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) і ч. 2 ст. 119 (Вбивство через необережність) УКУ.

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