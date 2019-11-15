Віддав армії 11 років: українець став наймолодшим католицьким єпископом у світі

Настоятель Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла 38-річний отець Степан Сус із Львівської архиєпархії Української греко-католицької церкви став наймолодшим католицьким єпископом у світі.

Його призначили єпископом Курії верховного архієпископа УГКЦ, повідомляє офіційне видання Ватикану Vatican News.

"У Ватикані повідомлено про те, що Синод Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, отримавши попередню згоду від Папи, здійснив канонічне обрання отця Степана Суса, священника Львівської архиєпархії УГКЦ, єпископом курії Києво-Галицького Верховного Архієпископа. Йому надано титулярний осідок Зіґріса", – сказано в повідомленні.

Степан Сус під час паломництва військових у Рим Vatican News

Чим відомий Степан Сус

Він є досить популярним і активним священником Львова.

Сан отець отримав у 2006 році. Його призначили військовим капеланом Нацакадемії сухопутних військ ім. П. Сагайдачного та синкелом Львівської архиєпархії УГКЦ у справах капеланства.

Священник віддав армії більше 11 років роботи і стверджує, що його завдання – працювати в тилу, щоб не пропустити важливий етап підготовки до війни. Також він займався збором коштів для армії і поранених.

Як зазначає Vatican News, Степан Сус – дуже сучасна людина. Він ходить із друзями на пиво, а з парафіянами спілкується за чашкою кави.

Степан Сус став наймолодшим католицьким єпископом у світі Сайт УГКЦ

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