"Скломий чи бояришнік?" У "ДНР" розкрили "змову" проти Зеленського. Відео

Терористи "ДНР" вибухнули безглуздою заявою про те що "збройні банди" готують провокацію з метою зриву розведення сил і засобів на Донбасі.

Відповідне відео зведення "Управління Народної міліції ДНР" опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо в своєму розпорядженні достовірну інформацію, що "бойовики" з числа командного складу збройних формувань України, що перебувають під впливом колишнього президента, мають намір зірвати процес розведення сил і засобів, а також не допустити реалізації процесу мирного врегулювання конфлікту. Крім того, підірвати довіру країни до чинного президента Зеленського", – сказав представник терористів.

У "ДНР" розкрили "змову" проти Зеленського

"Цікаво, це скломий, бояришнік чи все ж настоєчка на грибочках. Але отжигаєт спікер Дирляндіі, як кажуть непадецкі. Знову хто у всьому винен? Правильно – Порошенко! Кожен день нові перли", – зіронізував у відповідь Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запустили фейк про те, що "республіка" прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і рухається на українські міста.

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