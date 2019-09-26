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27 вересня • оновлено в 19:04
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"Скломий чи бояришнік?" У "ДНР" розкрили "змову" проти Зеленського. Відео

16.2т Читати матеріал російською

Терористи "ДНР" вибухнули безглуздою заявою про те що "збройні банди" готують провокацію з метою зриву розведення сил і засобів на Донбасі.

Відповідне відео зведення "Управління Народної міліції ДНР" опублікував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми маємо в своєму розпорядженні достовірну інформацію, що "бойовики" з числа командного складу збройних формувань України, що перебувають під впливом колишнього президента, мають намір зірвати процес розведення сил і засобів, а також не допустити реалізації процесу мирного врегулювання конфлікту. Крім того, підірвати довіру країни до чинного президента Зеленського", – сказав представник терористів.

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У "ДНР" розкрили "змову" проти Зеленського

У "ДНР" розкрили "змову" проти Зеленського

"Цікаво, це скломий, бояришнік чи все ж настоєчка на грибочках. Але отжигаєт спікер Дирляндіі, як кажуть непадецкі. Знову хто у всьому винен? ПравильноПорошенко! Кожен день нові перли", – зіронізував у відповідь Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "ДНР" запустили фейк про те, що "республіка" прорвала оборону ЗСУ на Донбасі і рухається на українські міста.

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Особи
Володимир Зеленський Петро Порошенко
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ДНР терористи "ДНР"
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Кушнир Андрей
Кушнир Андрей
Не могу знать кто и что замышляет,но когда читаешь как Айдар хвалится как они под прикрытием автоматчиков роют окопы в сторону горловки во время перемирия,то может автор и прав ??
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Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
б а н д е р-овцы и зондер-команды карателей ежедневно выполняют преступные приказы нового фюрера по уничтожению мирного населения Донбасса на восточном фронте. С момента инагурации фюрера и переизбрания рады вся отара слуг еврейско-американского народа соучастники преступлений против человечества.
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Мир Миру
Мир Миру
Зеленський мріє про мир. Якщо "управлінці народної міліції ДНР" самостійно застреляться, то його бажання здійсниться, неагресивно.
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