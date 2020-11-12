Стефанчук заразився коронавірусом

Таша Адамович Суспільство 15:50, 12.11.2020 Оновлено: 16:23, 12.11.2020

Перший віцеспікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук захворів на коронавірус.

Про це він повідомив сам на своїй сторінці у Facebook.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", – написав він.

Стефанчук побажав всім, хто не захворів, – міцного імунітету, а тим, хто все ж підхопив вірус, – якнайшвидшого одужання.

Він також наголосив на тому, що всі, з ким він контактував останнім часом, уважно поставилися до стану свого здоров'я.

Перший віцеспікер парламенту отримав позитивний тест на коронавірус
Facebook Ruslan Stefanchuk

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Крім нього, заразився глава ОП Андрій Єрмак. Обидва шпиталізовані до "Феофанії". Почуваються добре, працюють дистанційно.

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