В окупованому Луганську лікарям, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу, почали пропонувати тимчасові контракти у Москві для боротьби з пандемією.

Як повідомляє Радіо Свобода, медикам пропонують високу ставку плюс доплати.

Один із лікарів луганського медзакладу повідомив, що пропозиції надходять від адміністрації. Переманити медиків намагаються ставкою в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч гривень) та доплатами: лікарям 80 тисяч, медсестрам – 50, санітарам – 30.

Медиків Луганська задумали переманити в Москву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Луганську через спалах коронавірусу вирішили закрити всі стаціонари в лікарнях, а також кладовища. При цьому масштаби захворювання влада приховує.