Лікарів із "ЛНР" задумали переманити до Москви для боротьби з COVID-19

Марина Погорілко Суспільство 22:22, 17.05.2020 Оновлено: 22:52, 17.05.2020

В окупованому Луганську лікарям, які працюють із хворими на коронавірусну хворобу, почали пропонувати тимчасові контракти у Москві для боротьби з пандемією.

Як повідомляє Радіо Свобода, медикам пропонують високу ставку плюс доплати.

Один із лікарів луганського медзакладу повідомив, що пропозиції надходять від адміністрації. Переманити медиків намагаються ставкою в близько 100 тисяч рублів (близько 36 тисяч гривень) та доплатами: лікарям 80 тисяч, медсестрам – 50, санітарам – 30.

Медиків Луганська задумали переманити в Москву

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Луганську через спалах коронавірусу вирішили закрити всі стаціонари в лікарнях, а також кладовища. При цьому масштаби захворювання влада приховує.

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