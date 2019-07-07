"Став союзником Москви": в ПЦУ заявили про хворобу Філарета

У ПЦУ заявили, що патріарх Філарет дав інтерв'ю пропагандистам видання "Россия 24" через хворобу.

Про це на сторінці у Facebook написав архієпископ Православної церкви України Євстратій Зоря. За його словами, Філарет став "фактичним союзником Москви в боротьбі проти Томосу".

"Хвороба змінила його до невпізнання. Зовні начебто все залишилося звичним. Але я не можу собі навіть уявити, щоб наш патріарх давав інтерв'ю кремлівським пропагандистам, знаючи, для чого воно їм потрібно – щоб далі руйнувати Україну", – вважає церковник.

Почесний патріарх Філарет Радіо Свобода

Зоря зазначив, що коли Україна отримувала церковну автокефалію, Філарет "дякував Вселенському Патріарху і президенту Порошенку за велику працю".

"І його самого поважали за жертовність і мужність, щиро раділи заслуженій нагороді – званню Героя України. Тому що наш патріарх був героєм", – підкреслив архієпископ ПЦУ.

Він стверджує, що, нібито користуючись хворобою патріарха, "Москва принижує і знищує його, а він цього вже не здатний зрозуміти".

"Спецслужби Кремля мстять за те, що він колись порвав із ними. Зараз, через багато років, з'явилася можливість відплатити, зробивши так, що їх ворог сам себе знищує і принижує", – підсумував Зоря.

Відзначимо, раніше журналіст Юрій Бутусов у своєму блозі заявив, що в інтерв'ю росЗМІ Філарет "образив предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, якого сам же і висунув на цю посаду, і виступив проти Томосу".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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