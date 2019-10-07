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7 жовтня • оновлено в 18:06
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"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

8.4т Читати матеріал російською

У день народження президента РФ Володимира Путіна йому в мережі бажали швидкого виходу на пенсію, проклинаючи його в пограбуванні Росії.

Про це писали користувачі під постом у Twitter журналіста з кремлівського пулу Дмитра Смирнова, який привітав лідера росіян зі святом.

"З днем народження! Володимиру Путіну сьогодні виповнюється 67 років", – зазначив він.

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Однак коментарі були не настільки привітні.

"Що б такого йому побажати, щоб не посадили? А, бажаю йому всього того, що він бажає своїми указами мені й усьому населенню РФ, але вдвічі більше. Нехай потрапить у свій рай, і чим швидше, тим краще", "Вбийся!", "Пора на пенсію", "На нари", "Ще на рік ближче до вічного пекла", "Кого сьогодні вб'ють у подарунок?", "Будь ти проклятий за пограбування народу!", "Щоб він здох", – писали в мережі.

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
соцмережі день народження
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В последний раз путяга,в последний раз...
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hunt andres
hunt andres
Укросеть взбудоражилась, как же - день рождения их Бога:-)))
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
hunt andres,день рождения бога какцапов,который пообещал им свой рай.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
В Украине своего Путина в ближайшее время не намечается...одни алкаши да клоуны...с овощами....достойные пастyхи свiдoмо MAHДАйнутой отары.....сами себя..не снимая штанов...потом ищут кто платить алименты будет.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Иваненко Виталий,хорош тут мычать,иди уже отсасуй у царя.
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