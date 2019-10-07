"Став ближчим до вічного пекла": як у мережі вітали Путіна з Днем народження

У день народження президента РФ Володимира Путіна йому в мережі бажали швидкого виходу на пенсію, проклинаючи його в пограбуванні Росії.

Про це писали користувачі під постом у Twitter журналіста з кремлівського пулу Дмитра Смирнова, який привітав лідера росіян зі святом.

"З днем народження! Володимиру Путіну сьогодні виповнюється 67 років", – зазначив він.

Однак коментарі були не настільки привітні.

"Що б такого йому побажати, щоб не посадили? А, бажаю йому всього того, що він бажає своїми указами мені й усьому населенню РФ, але вдвічі більше. Нехай потрапить у свій рай, і чим швидше, тим краще", "Вбийся!", "Пора на пенсію", "На нари", "Ще на рік ближче до вічного пекла", "Кого сьогодні вб'ють у подарунок?", "Будь ти проклятий за пограбування народу!", "Щоб він здох", – писали в мережі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу розбурхало відео, на якому президент Росії Володимир Путін проводить час у лісі з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

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