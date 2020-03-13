Статуя вбила дівчинку в Запоріжжі: мер ухвалив радикальне рішення

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк заявив, що глибоко переживає з приводу трагічної смерті 8-річної Ані Ждан у результаті падіння статуї у місцевому парку "Дубовий гай", і повідомив про звільнення його директора.

А "нісенітниці, які розповсюджуються певними особами" про те, що влада хоче "зам’яти" справу, він назвав такими, що не відповідають дійсності. Така заява опублікована на його офіційній сторінці у Facebook.

"Скажу відверто: це був тяжкий у моральному плані час для мене особисто та для всього міста. Я обіцяв максимальну відкритість в цьому питанні, тому доповідаю по пунктах зробленого", – зауважив чиновник.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк прокоментував смерть дівчинки в результаті падіння статуї

Так, за словами Буряка, 10-го березня керівництво парку "Дубовий гай", де трапилася трагедія, було відсторонене від виконання обов’язків. А паралельно зі слідчими діями правоохоронних органів, міськвиконком ініціював власне службове розслідування цієї справи.

Також він зазначив, що у мерії створили робочі комісії для перевірки всіх місць дозвілля й атракціонів у Запоріжжі. Їхні результати повідомлять містянам, а опісля будуть вжиті й відповідні міри.

"Разом із тим, сім’ї загиблої дитини невідкладно було запропоновано матеріальну допомогу з міського бюджету", – підкреслив чиновник.

Водночас він зазначив, що 13 березня звільнив із займаної посади керівника парку "Дубовий гай" Олега Комаренка.

"Запевняю всіх – справа максимально відкрита з усіх боків, вона перебуває під моїм особистим контролем, громадськості, правоохоронних органів. Істину буде встановлено, винних покарано", – висловився він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Статуя в парку "Дубовий гай" у Запоріжжі впала на дівчинку 8 березня. Її без свідомості відвезли до лікарні. Водночас про смерть дитини стало відомо 9 березня.

Адміністрація парку, де дерев'яна 200-кілограмова статуя вбила 8-річну Аню Ждан, заявила, що скульптура не перебуває на балансі комунального підприємства та її збиралися знищити.

Жителі Запоріжжя масово опублікували в мережі заклики до земляків прийти в парк "Дубовий гай", щоб вшанувати пам'ять загиблої Ані Ждан і домогтися покарання для винних.

У Запоріжжі вшанували пам'ять загиблої від падіння дерев'яної статуї в парку "Дубовий гай" 8-річної Ані Ждан. До місця трагедії люди принесли багато квітів і м'яких іграшок. Водночас представники влади проігнорували такий захід.

Влада виплатила родині загиблої Ані Ждан 100 тисяч гривень компенсації і створила спеціальну комісію з розслідування щодо директора парку. Водночас обурені містяни запланували на 18 березня мітинг.

Батько 8-річної Ганни Ждан із Запоріжжя, яка загинула в парку "Дубовий гай" від падіння скульптури, закликав перевірити безпеку всіх громадських місць і викрив чиновників у брехні.

У Запоріжжі 12 березня відбулася церемонія прощання й похорони восьмирічної Ані Ждан, що загинула внаслідок падіння статуї у міському парку "Дубовий гай".

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