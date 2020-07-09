Кремль підбурює мовні дискусії в Україні, а влада підігрує, – експерт

Прокремлівські сили в Україні збурюють мовну дискусію, при цьому чинна влада підіграє їм, демонструючи нерозуміння важливості української мови.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав експерт з мовних питань Сергій Оснач, коментуючи нинішній розгляд Закону про мову Конституційним судом. За його словами, Кремль намагається у будь-що зупинити відродження української мови, бо це остаточно вирве Україну з орбіти "русского міра".

"Мовна проблема в Україні – фейкова, її придумують проросійські представники і за допомогою своїх медіа маніпулюють громадською думкою, не даючи вщухнути т. з. мовній дискусії. Чинна влада не є палкою прибічницею української, окрім того у них є приватні інтереси щодо обмеження її вжитку на телебаченні. Для них розширення сфери вжитку російської – це ще комерційний інтерес для більшого ринку збуту російськомовних серіалів а-ля "Свати", – припустив Оснач.

За його словами, представники Опозиційної партії "За життя", які вважають, що Закон про мову якимось чином обмежує мови національних меншин, зокрема і статусу російської – маніпулюють.

"Закон про мову ну ніяк не може бути проблемою чи причиною неврегульованості питання мов нацменшин. Це різні рівні. Все, що стосується мов нацменшин і корінних народів, це питання, які лежать в іншій площині і про це має бути інше законодавство, яке уряд мав подати ще півроку тому. А в Законі про мову немає жодних утисків нацменшин, бо він регулює використання лише державної мови", – підсумував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами нардепа від "Європейської солідарності" та члена Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимира В'ятровича, в Україні нема необхідності приймати окремий закон для російської мови, її положення можна прописати в законі про забезпечення функціонування мов національних меншин.