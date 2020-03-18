Статті 184 та 166: з'явилося пояснення дурного фейк про карантин в Україні

Після введення загальнонаціонального карантину у зв’язку з коронавірусом, в Україні дедалі частіше поширюють дезінформацію щодо покарання за порушення заборони. Йдеться навіть про кримінальну відповідальність, яка загрожує батькам у випадку, якщо рекомендацій Кабміну ослухаються їхні діти.

Зауважимо, що в українському законодавстві, звісно ж, передбачена відповідальність батьків щодо догляду за дітьми, а також штрафи у випадку невиконання норм законів.

Зокрема, пояснення можна знайти у статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення й статті 166 Кримінального Кодексу України. Детальніше – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

В українському законодавстві передбачена відповідальність батьків щодо догляду за дітьми

Отож, стаття 184 КУпАП "Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей" попереджає, що ухилення таких осіб від виконання передбачених законодавством обов'язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей тягне за собою попередження абонакладення штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ці ж дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, передбачають накладення штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Між іншим, якщо правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, вчинила неповнолітня дитина віком від 14 до 16 років, то відповідатимуть за це теж батьки чи особи, які їх замінюють. Зокрема, штрафом від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім цього, вчинення неповнолітніми діянь, які містять ознаки злочину й відповідальність за які передбачена ККУ, у випадку, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, – теж тягне за собою накладення штрафу саме на батьків або осіб, які їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

А ось стаття 166 Кримінального Кодексу України передбачає жорсткіше покарання для батьків чи опікунів дітей.

Зокрема, у ній наголошується, що злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, що спричинило тяжкі наслідки, карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Варто додати, що злісне невиконання вказаних у ст. 166 обов'язків утворює склад цього злочину лише у тому разі, коли воно потягло тяжкі наслідки. А останні – це ознака оціночна, яка потребує свого визначення у кожному конкретному випадку.

Зазначається, що такими наслідками можуть визнаватися смерть, каліцтво дитини чи особи, стосовно якої встановлено опіку чи піклування, захворювання їх на небезпечну хворобу, вчинення ними суспільне небезпечних діянь, які призвели до смерті інших осіб, заподіяння істотної шкоди їхньому здоров'ю або потягли за собою великі матеріальні збитки тощо. Водночас обов'язковою умовою кримінальної відповідальності батьків, опікунів чи піклувальників є те, що зазначені наслідки перебувають у причинному зв'язку із їхнім діянням.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пресслужба Національної поліції спростувала інформацію про те, що батьків нібито штрафуватимуть, якщо їхніх дітей помітять на вулиці, а також твердження про кримінальну відповідальність на термін від 2 до 5 років.

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