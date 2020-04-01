Статистика заражених коронавірусом занижена в 10 разів – український вчений

Офіційні дані про кількість хворих на новий китайський коронавірус у всьому світі зменшені в 8-10 разів.

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Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL заявив відомий український вчений-біохімік, академік, директор Інституту біохімії ім. Палладіна Сергій Комісаренко. За його словами, інфекції, які передаються повітряно-крапельним шляхом, є одними з найнебезпечніших у сенсі розповсюдження.

Тому, аналізуючи те, як COVID-19 вів себе в різних країнах, можна передбачити і кількість хворих. А оскільки в деяких із них інфекція поширювалася дуже стрімко і масово, дані статистики можуть не відповідати реальності.

Дані статистики про заражених коронавірусом можуть не відповідати реальності

"Тому що це захворювання часом протікає без явних ознак, і ці випадки не реєструють. Або ж – із ознаками, які не є для нас загрозливими: немає утруднення дихання тощо, а симптоми дуже схожі на ГРЗ", – пояснює Комісаренко.

Також український вчений-біохімік підкреслює, що є ще один факт: часто люди стають просто переносниками цього вірусу. Він же небезпечний тим, що на відміну від своїх попередників (SARS і MERS), які передавалися від людини до людини тільки після появи симптомів, коронавірус SARS-CoV-2, навіть якщо немає ознак, може передаватися людині під час інкубаційного періоду.

"Тому можна було передбачити, що, після появи перших заражених, подальше поширення вірусу піде швидко або навіть вибухового. Тож, вважаю, що в Україні буде багато заражених людей", – переконаний Комісаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 1 квітня, через COVID-19 в Україні загинули вже 17 осіб, вилікувалися – 10. В країні лабораторно підтверджені 645 випадків. У всьому світі коронавірусів заразилися більш 858 тисяч осіб, померло понад 42 тисяч, понад 178 тисяч вилікувалися.

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