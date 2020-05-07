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7 травня • оновлено в 12:56
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Віктор Рибчук
Віктор Рибчук
генеральний директор універсальної клініки "Оберіг" Всі статті автора

Статистика захворювань на COVID-19 не відповідає реальності: причини

6.7т

Туман завжди тимчасовий. Треба віддати належне чиновникам МОЗ, які своїми заявами-рапортами нагнали туману вдосталь. Але вже є світло. Вдумайтесь, в Житомирській області 7-8 днів очікують на результати COVID-19. Не краща ситуація в Київі і інших регіонах. Тому і статистика на захворювання на короновірус від "лукавого" МОЗ поклала всіх в "теплу" вану.

Послаблення карантину, на фоні відсутності реальної ситуації із захворюванністю і кількістю тестувань в 5-7 тис. на добу, є вкрай небезпечне. Пора міняти уже "не ліжка", а тих хто призвів до даної ситуації.

Ми піклуємося про ваше здоров’я, залишайтесь вдома і все найнеобхідніше замовляйте он-лайн на нашому розділі Промокоди.

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Автор
Віктор Рибчук Віктор Рибчук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Віктора Рибчука
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