Туман завжди тимчасовий. Треба віддати належне чиновникам МОЗ, які своїми заявами-рапортами нагнали туману вдосталь. Але вже є світло. Вдумайтесь, в Житомирській області 7-8 днів очікують на результати COVID-19. Не краща ситуація в Київі і інших регіонах. Тому і статистика на захворювання на короновірус від "лукавого" МОЗ поклала всіх в "теплу" вану.

Послаблення карантину, на фоні відсутності реальної ситуації із захворюванністю і кількістю тестувань в 5-7 тис. на добу, є вкрай небезпечне. Пора міняти уже "не ліжка", а тих хто призвів до даної ситуації.

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