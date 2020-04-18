Статистика забруднення повітря в Україні занижена – експерт

Офіційна статистика в Україні щодо забруднення повітря занижена, по деяких речовинах – в сотні разів.

Про це в інтерв'ю DW заявив завідувач відділу інформатики навколишнього середовища Інституту проблем математичних машин і систем НАН України Іван Ковалець.

rbc.ua

За його словами, проблема в тому, що в країні зовсім не проводять інвентаризацію будь-яких забруднень в повітрі, і не тільки через пожежі.

"Ми отримали і проаналізували базу даних статистики в Києві та Київській області за минулий рік. А потім зробили своє моделювання розповсюдження і переміщення забруднювачів, зокрема, забруднення повітря автотранспортом, співставили його з міжнародними оцінками. По деяких речовинах в офіційній статистиці – заниження обсягів забруднювачів удвічі, а за деякими – в сотні разів", – розповів Ковалець.

Також він заявив, що пилові бурі, пожежі і промислові викиди небезпечні для здоров'я людей.

"Пилові бурі фіксували і раніше, але не так часто і в основному - влітку. Зазвичай тоді - багато рослинності, і в містах такі бурі практично не відчуваються. А зараз рослинність ще не встигла розпуститися, а грунт дуже суха. Як правило, навесні у нас більш вологі умови, і вітер не створює такого сильного підйому часток в повітря. Але за аномально сухою зими і весни ми маємо таку ситуацію", – уточнив експерт.

Ковалець додав, що пожежі в Чорнобильській зоні відчуження не несуть радіаційної загрози, тому що під час пилової бурі вітер був спрямований не на Київ, а на схід.

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