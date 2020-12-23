Локдаун можуть скасувати? Чому в Україні знизилася COVID-статистика і що буде далі

Згідно з офіційною статистикою, захворюваність на коронавірус в Україні нібито пішла на спад. У зв'язку з цим рішення про введення локдауну з 8 до 24 січня включно може бути переглянуте.

Про це OBOZREVATEL розповів головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина, коментуючи підозрілі дані щодо спаду захворюваності на COVID-19.

Чи не маніпулює МОЗ статистикою?

"Статистика формується з повідомлень сімейних лікарів і лікарень до лабораторних центрів, а ті зі свого боку вносять дані в електронну систему Центру громадського здоров’я. Тут не може бути ніяких маніпуляцій цифрами", – запевнив Родина.

Коронавірус в Україні. Статистика щодо добового приросту. сайт РНБО

Коронавірус в Україні: де найгірша статистика. сайт РНБО

За його словами, "якщо цифри не ростуть, це означає, що люди не звертаються до сімейних лікарів, відповідно, їм нема про що звітувати". Фахівець упевнений, що саме цей факт нібито свідчить про те, що захворюваність іде на спад.

"Одужалих у нас теж багато, ось за минулу добу таких було 14 тис. і 8,5 тис. підтверджених випадків", – сказав він.

Коронавірус в Україні. Дані за регіонами. сайт РНБО

Введення локдауну з 8 січня під питанням?

"Фактично, рішення про локдаун може бути переглянуте, але не забуваймо, що в нас попереду свята. Тому закликаю всіх дотримуватися протиепідеміологічних норм, аби не призвести до того, що цей локдаун неминуче запровадять. Імовірність така існує", – заявив Родина.

"Ми робили прогнозування і підйом можливий, якщо протиепідеміологічні норми під час свят дотримані не будуть. Усе в наших руках", – підкреслив він.

Головний лікар Українського центру контролю і моніторингу захворювань Міністерства охорони здоров'я Роман Родина

У лютому буде підйом епідемії?

"Якщо взяти аналітику щодо гострих респіраторних вірусних інфекцій та грипу – саме на кінець січня та лютий випадає пік захворюваності. У деякі роки тижнева кількість хворих досягала 400-450 тис. Зараз у нас 170-180 тис. Такі показники виникають щосезону. Серед нинішніх ГРВІ може бути багато випадків COVID-19, т.зв. "інфекція, поєднана з COVID-19 і грипом" або "COVID-19 і ГРВІ", – розповів Родина.

Він зазначив, що ризик буде більшим, ніж у попередні роки. Локдаун саме для того й запланований, щоб знизити ризик чергового сплеску захворюваності й не перевантажити систему охорони здоров'я.

Що кажуть авторитетні лікарі?

Провідна інфекціоністка України Ольга Голубовська в нещодавньому інтерв’ю OBOZREVATEL підкреслила, що давно не зважає на офіційні дані, які "абсолютно не відповідають реальності".

За її словами, щоб мати плюс-мінус правильну статистику за такого масштабу епідемії, необхідно тестувати величезну кількість людей. А зараз сенсу в цьому вже немає.

"Для госпіталізації пацієнта лікарям уже не потрібно лабораторного підтвердження. За наявності типових клінічних ознак, класична пневмонія, контакт із хворим – усі вже знають, що це. Грип ми ж теж ставимо за класичною клінічною картиною, а не за ПЛР-тестом", – відзначила вона.

Ольга Голубовська. accemedin.com

А лікарка-вірусологиня, докторка медичних наук Алла Мироненко припустила, що в Україні на коронавірус перехворіла третина населення, і нині країна виходить на "плато" захворюваності. Це означає, що щодоби фіксуватиметься не більш ніж 10 тисяч нових випадків зараження.

"Більшість хворих на COVID-19 переносить його у легкій формі й не звертається по медичну допомогу, а в невеликих населених пунктах коронавірус просто лікують як гостре респіраторне захворювання", – сказала вона в ефірі OBOZREVATEL TV.

Ще одна сімейна лікарка, що працює в Солом'янському районі Києва й побажала не називати її ім'я, розповіла OBOZREVATEL, що до неї звертаються тільки ті пацієнти, у кого COVID-19 проходить із ускладненнями: висока температура, запалення легенів або серцево-судинні проблеми, які викликає цей вірус. Таких, за її підрахунками, десь 30%.

Решта, у кого легкий перебіг, лікуються вдома, не здаючи навіть ПЛР-тест. Однак хворих все одно багато і якогось покращення статистики за останні тижні вона не помітила.

Тому навряд чи варто так упевнено стверджувати, що епідемія коронавірусу в Україні пішла на спад. А в період, коли європейські країни перед різдвяно-новорічними святами вирішили посилити карантин, українській владі теж варто було б замислитися, чи не захлинеться медична система після гулянь. Адже здоров'я і життя людей – найцінніше.