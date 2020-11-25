Колеги оновили статдані по коронавірусу.

Короткі висновки:

1. Точність даних по кількості хворих стає все гірше. тих, хто видужали просто не записують у видужалих. Похибка більш ніж в 2 рази (!)

2. Відсоток позитивних результатів при тестуванні зростає. З власного досвіду можу сказати, пов'язано це з тим, що хворі здають більш ніж 1 тест, а статистика це враховує як +1 кейс.

3. Це ж є причиною зростання кількості тестувань. З власного досвіду, загальна кількість зданих мною тестів вже наближається до 10. Знаю людей, які здають тести щотижня, але немає централізованої бази, їх кожен раз записують ще одним рядком.

Якщо зовсім коротко. Є брехня, велика брехня і українська статистика ...

До локдауну приготувалися?

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