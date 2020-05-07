Коронавірус в Україні прискорився: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 7 травня

Тимур Григоренко Суспільство 09:12, 7.05.2020 Оновлено: 11:26, 7.05.2020

Станом на ранок четверга, 7 травня, в Україні зареєстровано 13 691 випадок коронавірусу COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всього за минулу добу виявлено 507 нових випадків. Померли 13 осіб, а одужали – 299.

COVID-19 в Україні

"Станом на 9:00 7 травня в Україні 13691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 340 летальних, 2396 пацієнтів одужало", – додав міністр.

Центр громадського здоров'я України додав, що всього досліджено 151 569 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 9 498 пацієнтів, з них 763 дитини та 2 193 медпрацівники. Усього потребували госпіталізації 4193 особи, з них 170 дітей та 467 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 178 осіб, зокрема одна дитина та 15 медиків", – зазначено в інформації.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 340 осіб, з них 19 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Додамо, що регіонами-лідерами за кількістю хворих COVID-19 в Україні стали Одеська, Чернівецька та Дніпропетровська області. При цьому у Києво-Печерській лаврі зареєстрували 17 нових випадків зараження COVID-19.

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

  • Вінницька обл. — 485 (251 одужала);

  • Волинська обл. — 393 (109 одужали);

  • Дніпропетровська обл. — 624 (73 одужали);

  • Донецька обл. — 89 (16 одужали);

  • Житомирська обл. — 468 (43 одужали);

  • Закарпатська обл. — 600 (86 одужали);

  • Запорізька обл. — 300 (104 одужали);

  • Івано-Франківська обл. — 1 055 (126 одужали);

  • м. Київ — 1 675 (110 одужали);

  • Київська обл. — 916 (103 одужали);

  • Кіровоградська обл. — 403 (189 одужали);

  • Луганська обл. — 42 (11 одужали);

  • Львівська обл. — 595 (128 одужали);

  • Миколаївська обл. — 171 (35 одужали);

  • Одеська обл. — 568 (23 одужали);

  • Полтавська обл. — 236 (81 одужала);

  • Рівненська обл. — 817 (120 одужали);

  • Сумська обл. — 131 (63 одужали);

  • Тернопільська обл. — 951 (211 одужали);

  • Харківська обл. — 448 (49 одужали);

  • Херсонська обл. — 146 (62 одужали);

  • Хмельницька обл. — 138 (35 одужали);

  • Черкаська обл. — 324 (101 одужала);

  • Чернівецька обл. — 2 048 (258 одужали);

  • Чернігівська обл. — 68 (9 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 6 травня, найбільше нових випадків зараження COVID-19 спостерігалося в Мексиці, Панамі та Гондурасі.

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