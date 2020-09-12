Кількість хворих COVID-19 в Україні перевалила за 150 тисяч: статистика МОЗ на 12 вересня

Вікторія Довгань Суспільство 08:52, 12.09.2020 Оновлено: 09:05, 12.09.2020

Станом на ранок суботи, 12 вересня, в Україні офіційно підтверджено 151 859 випадків захворювання на COVID-19. Лише за минулу добу в країні було виявлено 3103 нових хворих.

Тим часом смертність від коронавірусу зросла до 3148 осіб (+ 72 за добу). Разом із тим уже 68 346 пацієнтів (+1 341 за добу) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані моніторингу на сайті Ради національної безпеки та оборони.

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