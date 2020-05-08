Одужала рекордна кількість українців: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 8 травня

Станом на ранок п'ятниці, 8 травня, в Україні зареєстровано 14 195 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всього за минулу добу виявлено 504 нових випадки. Померла 21 особа, а одужали – 310. Міністр зазначив, що така кількість пацієнтів, які побороли хворобу – рекорд для України за весь час пандемії.

COVID-19 в Україні

"Станом на 9:00 8 травня в Україні 14 195 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 361 летальний (з них 19 медиків), 2706 пацієнтів одужало (з них 762 медпрацівники). Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%)", – йдеться у зведенні МОЗ.

Центр громадського здоров'я повідомив, що всього в Україні досліджено 159 155 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 9 765 пацієнтів, з них 801 дитина та 2 271 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 4 430 осіб, з них 176 дітей та 487 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 185 осіб, зокрема одна дитина та 16 медиків", – зазначено в інформації.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька обл. — 514 (278 одужали);

Волинська обл. — 424 (118 одужали);

Дніпропетровська обл. — 652 (74 одужали);

Донецька обл. — 91 (20 одужали);

Житомирська обл. — 480 (45 одужали);

Закарпатська обл. — 644 (93 одужали);

Запорізька обл. — 312 (109 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1 078 (147 одужали);

м. Київ — 1 721 (127 одужали);

Київська обл. — 916 (109 одужали);

Кіровоградська обл. — 408 (222 одужали);

Луганська обл. — 42 (12 одужали);

Львівська обл. — 660 (138 одужали);

Миколаївська обл. — 179 (49 одужали);

Одеська обл. — 583 (23 одужали);

Полтавська обл. — 239 (92 одужали);

Рівненська обл. — 855 (133 одужали);

Сумська обл. — 147 (66 одужали);

Тернопільська обл. — 959 (254 одужали);

Харківська обл. — 478 (57 одужали);

Херсонська обл. — 149 (67 одужали);

Хмельницька обл. — 148 (43 одужали);

Черкаська обл. — 331 (118 одужали);

Чернівецька обл. — 2 097 (301 одужала);

Чернігівська обл. — 69 (11 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

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