Коронавірусом в Україні заразилися більше 27 тисяч: статистика на 8 червня

Тимур Григоренко Суспільство 08:35, 8.06.2020 Оновлено: 08:49, 8.06.2020

В Україні за станом на ранок 8 червня офіційно підтверджено 27 462 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них було виявлено за минулу добу 463.

Про це свідчать дані з сайту Центру громадського здоров'я України.

Кількість смертей від COVID-19 в Україні досягла 797 (+9 за добу). При цьому побороли хворобу 12 195 (+141 за добу).

Новина оновлюється ...

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Стерненка викликали в СБУ для вручення підозри: він не прийде

Шахраї влаштували масштабну аферу з українськими заробітчанами: людей вивозять за кордон і кидають

Зеленский наступает на "пеньки Януковича"

"Правый сектор" спас израильских заложников в захваченном Краматорске

У Києві водій встановив антирекорд порушення швидкості