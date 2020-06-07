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7 червня • оновлено в 09:51
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Тимур Григоренко

В Україні майже 27 тисяч заразилися COVID-19: статистика МОЗ на 7 червня

  • У країні офіційно підтверджено 26 999 випадків зараження COVID-19

  • За минулу добу додалося 242 нових заражених

  • Всього зафіксовано 788 летальних випадків

19т
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В Україні станом на ранок 7 червня офіційно підтверджено 26 999 випадків зараження коронавірусом (COVID-19). З них 485 було виявлено за минулу добу.

Про це свідчать дані з сайту РНБО.

Кількість смертей від COVID-19 в Україні досягла 788 (+11 за добу), тоді як одужати від захворювання вдалося вже 12 054 (+242 за добу).

Нагадаємо, що 6 червня в Україні було офіційно підтверджено 26 514 випадків зараження коронавірусом нового типу. Також Київ встановив новий антирекорд: COVID-19 заразилися ще 83 особи, зокрема 11 медиків.

В Україні майже 27 тисяч осіб заразилися COVID-19: статистика МОЗ на 7 червня

Як повідомляв OBOZREVATEL, у НАН дали прогноз по всій Україні: протягом наступного тижня Київ вийде на плато за кількістю хворих на коронавірус, а на Київщині та Буковині почнеться повільний спад.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я РНБО
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 26 999.

    Вилікувалися:12 054. Померли: 788.

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