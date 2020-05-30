COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні

Станом на ранок суботи, 30 травня, в Україні зафіксовано 23 204 випадків коронавірусу (COVID-19). З них за останню добу – 393.

Раніше за добу було зареєстровано 429 нових хворих. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Всього з моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 696 осіб (+17 за добу), видужала – 9 311 (+377).

Також за минулу добу в Україні провели 1560 ІФА-тестів, про що на брифінгу в суботу, 30 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

Центр громадського здоров’я України повідомив, що в країні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків", – йдеться у повідомленні.

Із числа осіб, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 958 (555 одужали);

Волинська обл. — 887 (255 одужали);

Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);

Донецька обл. — 158 (82 одужали);

Житомирська обл. — 699 (416 одужали);

Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);

Запорізька обл. — 440 (248 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);

м. Київ — 2904 (637 одужали);

Київська обл. — 1556 (394 одужали);

Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);

Луганська обл. — 46 (39 одужали);

Львівська обл. — 1619 (379 одужали);

Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);

Одеська обл. — 883 (208 одужали);

Полтавська обл. — 268 (244 одужали);

Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);

Сумська обл. — 168 (141 одужав);

Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);

Харківська обл. — 1025 (242 одужали);

Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);

Черкаська обл. — 401 (300 одужали);

Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);

Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики Львова першими в Україні пройшли ІФА-тестування на коронавірус.