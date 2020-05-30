COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні
Станом на ранок суботи, 30 травня, в Україні зафіксовано 23 204 випадків коронавірусу (COVID-19). З них за останню добу – 393.
Раніше за добу було зареєстровано 429 нових хворих. Про це повідомляється на сайті РНБО.
Всього з моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 696 осіб (+17 за добу), видужала – 9 311 (+377).
Також за минулу добу в Україні провели 1560 ІФА-тестів, про що на брифінгу в суботу, 30 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.
Центр громадського здоров’я України повідомив, що в країні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.
"Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків", – йдеться у повідомленні.
Із числа осіб, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 958 (555 одужали);
Волинська обл. — 887 (255 одужали);
Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);
Донецька обл. — 158 (82 одужали);
Житомирська обл. — 699 (416 одужали);
Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);
Запорізька обл. — 440 (248 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);
м. Київ — 2904 (637 одужали);
Київська обл. — 1556 (394 одужали);
Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);
Луганська обл. — 46 (39 одужали);
Львівська обл. — 1619 (379 одужали);
Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);
Одеська обл. — 883 (208 одужали);
Полтавська обл. — 268 (244 одужали);
Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);
Сумська обл. — 168 (141 одужав);
Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);
Харківська обл. — 1025 (242 одужали);
Херсонська обл. — 178 (161 одужав);
Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);
Черкаська обл. — 401 (300 одужали);
Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);
Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, медики Львова першими в Україні пройшли ІФА-тестування на коронавірус.