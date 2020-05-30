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30 травня • оновлено в 09:51
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Тимур Григоренко

COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні

  • Всього в Україні зафіксовано 23 204 випадків COVID-19

  • З моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 696 осіб

  • За минулу добу в Україні провели 1560 ІФА-тестів

15.5т
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Станом на ранок суботи, 30 травня, в Україні зафіксовано 23 204 випадків коронавірусу (COVID-19). З них за останню добу – 393.

Раніше за добу було зареєстровано 429 нових хворих. Про це повідомляється на сайті РНБО.

Всього з моменту початку епідемії в країні від хвороби померло 696 осіб (+17 за добу), видужала – 9 311 (+377).

Також за минулу добу в Україні провели 1560 ІФА-тестів, про що на брифінгу в суботу, 30 травня, розповів глава МОЗ Максим Степанов.

COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні

Центр громадського здоров’я України повідомив, що в країні досліджено 348 279 зразків методом ПЛР.

"Загалом захворіли 1700 дітей та 4475 медиків. На амбулаторному лікуванні 16 032 пацієнтів, з них 1424 дітей та 3635 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 7172 осіб, з них 276 дітей та 840 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 273 особи, зокрема одна дитина та 25 медиків", – йдеться у повідомленні.

Із числа осіб, що одужали, 2262 медпрацівники та 638 дітей. 34 медики померли від ускладнень COVID-19.

COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 958 (555 одужали);

  • Волинська обл. — 887 (255 одужали);

  • Дніпропетровська обл. — 933 (264 одужав);

  • Донецька обл. — 158 (82 одужали);

  • Житомирська обл. — 699 (416 одужали);

  • Закарпатська обл. — 1171 (405 одужали);

  • Запорізька обл. — 440 (248 одужали);

  • Івано-Франківська обл. — 1379 (818 одужали);

  • м. Київ — 2904 (637 одужали);

  • Київська обл. — 1556 (394 одужали);

  • Кіровоградська обл. — 506 (398 одужали);

  • Луганська обл. — 46 (39 одужали);

  • Львівська обл. — 1619 (379 одужали);

  • Миколаївська обл. — 288 (152 одужали);

  • Одеська обл. — 883 (208 одужали);

  • Полтавська обл. — 268 (244 одужали);

  • Рівненська обл. — 1680 (869 одужали);

  • Сумська обл. — 168 (141 одужав);

  • Тернопільська обл. — 1160 (905 одужали);

  • Харківська обл. — 1025 (242 одужали);

  • Херсонська обл. — 178 (161 одужав);

  • Хмельницька обл. — 432 (232 одужали);

  • Черкаська обл. — 401 (300 одужали);

  • Чернівецька обл. — 3306 (904 одужали);

  • Чернігівська обл. — 159 (63 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

COVID-19 пішов на спад: статистика МОЗ на 30 травня в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики Львова першими в Україні пройшли ІФА-тестування на коронавірус.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я РНБО
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 23 204.

    Вилікувалися: 9311. Померли: 696.

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