Майже 25 тисяч заражених: свіжа статистика щодо COVID-19 в Україні

Тимур Григоренко Суспільство 08:18, 3.06.2020 Оновлено: 08:35, 3.06.2020

Станом на ранок середи, 3 червня, в Україні офіційно зареєстрували 24 822 випадка інфікування коронавірусом (COVID-19).

Про це свідчать дані, що містяться на сайті Кабміну.

Всього з початку епідемії померло 735 осіб, одужало – 10 439.

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