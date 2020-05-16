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16 травня • оновлено в 17:16
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Тимур Григоренко

За добу 528 нових випадків: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 16 травня

  • В Україні офіційно зареєстрували 17 858 випадків зараження COVID-19

  • Медиками було досліджено 220 638 зразків методом ПЛР

  • МОЗ анонсував початок використання ІФА-тестування на визначення коронавірусу

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Станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків коронавірусу COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.

Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов. В результаті епідемії в Україні за добу помер 21 пацієнт. Водночас одужали 433 особи, що є рекордом за весь час епідемії в Україні. Всього в країні від COVID-19 померло 497 осіб, одужали – 4 906.

Міністр підкреслив, що в Україні з наступного тижня почнуть використовувати ІФА-тестування на визначення COVID-19.

Також він акцентував, що український апарат штучної вентиляції легенів "Новатор" не буде закуповуватися для використання в лікарнях.

Центр громадського здоров'я України повідомив, що усього в Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР.

За добу 528 нових випадків: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 16 травня

"Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків", – зазначено у повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 осіб, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

За добу 528 нових випадків: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 16 травня

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 700 (385 одужали);

  • Волинська обл. — 599 (149 одужали);

  • Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);

  • Донецька обл. — 121 (34 одужали);

  • Житомирська обл. — 540 (140 одужали);

  • Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);

  • Запорізька обл. — 365 (181 одужала);

  • Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);

  • м. Київ — 2221 (222 одужали);

  • Київська обл. — 1143 (206 одужали);

  • Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);

  • Луганська обл. — 42 (18 одужали);

  • Львівська обл. — 969 (186 одужали);

  • Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);

  • Одеська обл. — 734 (43 одужали);

  • Полтавська обл. — 263 (179 одужали);

  • Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);

  • Сумська обл. — 161 (89 одужали);

  • Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);

  • Харківська обл. — 773 (119 одужали);

  • Херсонська обл. — 167 (104 одужали);

  • Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);

  • Черкаська обл. — 363 (200 одужали);

  • Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);

  • Чернігівська обл. —105 (25 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилене тестування на COVID-19.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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