За добу 528 нових випадків: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 16 травня

Станом на ранок суботи, 16 травня, в Україні офіційно підтверджено 17 858 випадків коронавірусу COVID-19. З них 528 випадків зараження були виявлені за останню добу.
Про це на брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов. В результаті епідемії в Україні за добу помер 21 пацієнт. Водночас одужали 433 особи, що є рекордом за весь час епідемії в Україні. Всього в країні від COVID-19 померло 497 осіб, одужали – 4 906.
Міністр підкреслив, що в Україні з наступного тижня почнуть використовувати ІФА-тестування на визначення COVID-19.
Також він акцентував, що український апарат штучної вентиляції легенів "Новатор" не буде закуповуватися для використання в лікарнях.
Центр громадського здоров'я України повідомив, що усього в Україні досліджено 220 638 зразків методом ПЛР.
"Загалом захворіли 1269 дітей та 3512 медиків. На амбулаторному лікуванні 12 189 пацієнтів, з них 1043 дитини та 2869 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5669 осіб, з них 226 дітей та 643 медики. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребувала 231 особа, зокрема одна дитина та 19 медиків", – зазначено у повідомленні.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 497 осіб, з них 25 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 4906 пацієнтів вже одужали, зокрема 1262 медпрацівники, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 700 (385 одужали);
Волинська обл. — 599 (149 одужали);
Дніпропетровська обл. — 806 (95 одужали);
Донецька обл. — 121 (34 одужали);
Житомирська обл. — 540 (140 одужали);
Закарпатська обл. — 858 (159 одужали);
Запорізька обл. — 365 (181 одужала);
Івано-Франківська обл. — 1200 (468 одужали);
м. Київ — 2221 (222 одужали);
Київська обл. — 1143 (206 одужали);
Кіровоградська обл. — 441 (310 одужали);
Луганська обл. — 42 (18 одужали);
Львівська обл. — 969 (186 одужали);
Миколаївська обл. — 236 (82 одужали);
Одеська обл. — 734 (43 одужали);
Полтавська обл. — 263 (179 одужали);
Рівненська обл. — 1104 (347 одужали);
Сумська обл. — 161 (89 одужали);
Тернопільська обл. — 1065 (547 одужали);
Харківська обл. — 773 (119 одужали);
Херсонська обл. — 167 (104 одужали);
Хмельницька обл. — 235 (55 одужали);
Черкаська обл. — 363 (200 одужали);
Чернівецька обл. — 2647 (563 одужали);
Чернігівська обл. —105 (25 одужали).
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає посилене тестування на COVID-19.
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