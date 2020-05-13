За добу понад 400 нових хворих: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 13 травня в Україні

В Україні станом на ранок 13 травня зареєстрували 16 425 заражень коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляється на сайті Ради національної безпеки та оборони України. Пізніше цю інформацію підтвердив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Всього за минулу добу виявлено 402 нові факти інфікування. Померли 14 осіб, одужали – 343.

"Станом на 9:00 13 травня в Україні 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3716 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 402 нові випадки", – зазначило МОЗ.

За словами Степанова, найбільше підтверджених заражень коронавірусом в Україні зафіксовано в Харківській – 49, Чернівецькій – 48, Вінницькій області – 48 і в місті Києві – 30.

Також він зауважив, що в Україні суттєво зменшилась кількість пацієнтів, які хворіють на пневмонію. Цьому значною мірою посприяли карантинні заходи.

Міністр також підкреслив, що такі послаблення карантину в Україні будуть прив'язані до контрольних дат – 22 травня, 1 червня, 11 червня і так далі.

Центр громадського здоров’я України додав, що в країні досліджено 192 247 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні перебуває 11 241 пацієнт, з них 925 дітей та 2 637 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 184 особи, з них 205 дітей та 571 медик. Підключення до апарату штучної вентиляції легень знадобилося 218 людям, зокрема одній дитині та 19 медикам", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, загинули 439 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 3 716 пацієнтів уже одужали, зокрема 935 медпрацівників, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Підтверджені випадки:

Вінницька обл. – 628 (309 одужали);

Волинська обл. – 510 (127 одужали);

Дніпропетровська обл. – 773 (79 одужали);

Донецька обл. – 102 (26 одужали);

Житомирська обл. – 530 (67 одужали);

Закарпатська обл. – 764 (114 одужали);

Запорізька обл. – 331 (135 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1144 (334 одужали);

м. Київ – 1960 (169 одужали);

Київська обл. – 1049 (179 одужали);

Кіровоградська обл. – 428 (273 одужали);

Луганська обл. – 42 (15 одужали);

Львівська обл. – 870 (168 одужали);

Миколаївська обл– 225 (63 одужали);

Одеська обл. – 680 (39 одужали);

Полтавська обл. – 257 (136 одужали);

Рівненська обл. – 1045 (199 одужали);

Сумська обл. – 157 (81 одужали);

Тернопільська обл. – 1028 (362 одужали);

Харківська обл. – 672 (81 одужали);

Херсонська обл. – 165 (96 одужали);

Хмельницька обл. – 196 (54 одужали);

Черкаська обл. – 346 (160 одужали);

Чернівецька обл. – 2 444 (429 одужали);

Чернігівська обл. – 79 (19 одужали).

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-інфекціоніст розповів, що щоденна кількість заражень коронавірусом в травні-червні в Україні коливатиметься в межах 300-400 випадків.

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