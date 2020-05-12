Захворіли 375 осіб: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 12 травня в Україні

Станом на ранок вівторка, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Усього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померли 17 осіб, а одужали – 85.

COVID-19 в Україні

"В Україні за минулу добу зафіксовано 375 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, з них 22 – в дітей, 88 – у медичних працівників. Госпіталізовано до установ охорони здоров'я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померли – 17", – сказав глава МОЗ.

Усього кількість хворих в Україні становить 16 023 людини, з них 425 – летальних, одужали – 3 373.

Центр громадського здоров’я додав, що усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, із них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медики. Під'єднання до апарату штучної вентиляції легень потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків", – ідеться в повідомленні.

Внаслідок ускладнень, спричинених хворобою, померли 425 людей, із них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50 років (86%).

Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. – 580 (309 одужали);

Волинська обл. – 496 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. – 748 (75 одужали);

Донецька обл. – 100 (20 одужали);

Житомирська обл. – 525 (54 одужали);

Закарпатська обл. – 748 (101 одужала);

Запорізька обл. – 331 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1133 (294 одужали);

м. Київ – 1930 (138 одужали);

Київська обл. – 1023 (173 одужали);

Кіровоградська обл. – 425 (243 одужали);

Луганська обл. – 42 (14 одужали);

Львівська обл. – 825 (158 одужали);

Миколаївська обл. – 225 (49 одужали);

Одеська обл. – 653 (39 одужали);

Полтавська обл. – 248 (112 одужали);

Рівненська обл. – 1028 (149 одужали);

Сумська обл. – 157 (74 одужали);

Тернопільська обл. – 1021 (362 одужали);

Харківська обл. – 623 (80 одужали);

Херсонська обл. – 162 (80 одужали);

Хмельницька обл. – 182 (53 одужали);

Черкаська обл. – 343 (147 одужали);

Чернівецька обл. – 2 396 (390 одужали);

Чернігівська обл. – 79 (15 одужали).

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив, що безкоштовний ПЛР-тест на COVID-19 в Україні мають право пройти п'ять категорій населення. Однак до цього переліку не входять просто бажаючі громадяни, у яких немає ознак хвороби і не було контакту з інфікованими.

Також Степанов заявив, що, незважаючи на ослаблення обмежувальних заходів у зв'язку з коронавірусом, в тих регіонах України, де є найбільша спалах хвороби, буде діяти адаптивний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу із зараження COVID-19.