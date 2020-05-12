Захворіли 375 осіб: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 12 травня в Україні

Станом на ранок вівторок, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).

Всього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померло 17 осіб, а одужали – 85.

COVID-19 в Україні

"В Україні за минулу добу зафіксовано 375 нових випадків захворювання коронаіирусною інфекцією, з них 22 у дітей і 88 у медичних працівників. Госпіталізовано в установи охорони здоров'я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померло 17 осіб", – сказав глава МОЗ.

Всього кількість хворих в Україні склала 16 023 особи, з них – 425 летальних, одужали – 3 373.

Центр громадського здоров’я додав, що усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.

"На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків", – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 580 (309 одужали);

Волинська обл. — 496 (119 одужали);

Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);

Донецька обл. — 100 (20 одужали);

Житомирська обл. — 525 (54 одужали);

Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);

Запорізька обл. — 331 (125 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);

м. Київ — 1930 (138 одужали);

Київська обл. — 1023 (173 одужали);

Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);

Луганська обл. — 42 (14 одужали);

Львівська обл. — 825 (158 одужали);

Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);

Одеська обл. — 653 (39 одужали);

Полтавська обл. — 248 (112 одужали);

Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);

Сумська обл. — 157 (74 одужали);

Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);

Харківська обл. — 623 (80 одужали);

Херсонська обл. — 162 (80 одужали);

Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);

Черкаська обл. — 343 (147 одужали);

Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);

Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.

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