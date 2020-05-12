Захворіли 375 осіб: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 12 травня в Україні

Станом на ранок вівторок, 12 травня, в Україні зафіксували 16 023 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскролльте новина до кінця).
Всього за минулу добу виявлено 375 нових випадків. Померло 17 осіб, а одужали – 85.
COVID-19 в Україні
"В Україні за минулу добу зафіксовано 375 нових випадків захворювання коронаіирусною інфекцією, з них 22 у дітей і 88 у медичних працівників. Госпіталізовано в установи охорони здоров'я 116 осіб. Одужали за добу 85 осіб, померло 17 осіб", – сказав глава МОЗ.
Всього кількість хворих в Україні склала 16 023 особи, з них – 425 летальних, одужали – 3 373.
Центр громадського здоров’я додав, що усього в Україні досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.
"На амбулаторному лікуванні 11 013 пацієнтів, з них 908 дітей та 2 560 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 5 010 осіб, з них 197 дітей та 554 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 211 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 425 людей, з них 23 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).
Загалом 3 373 пацієнти вже одужали, зокрема 858 медпрацівників, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 580 (309 одужали);
Волинська обл. — 496 (119 одужали);
Дніпропетровська обл. — 748 (75 одужали);
Донецька обл. — 100 (20 одужали);
Житомирська обл. — 525 (54 одужали);
Закарпатська обл. — 748 (101 одужали);
Запорізька обл. — 331 (125 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1133 (294 одужали);
м. Київ — 1930 (138 одужали);
Київська обл. — 1023 (173 одужали);
Кіровоградська обл. — 425 (243 одужали);
Луганська обл. — 42 (14 одужали);
Львівська обл. — 825 (158 одужали);
Миколаївська обл. — 225 (49 одужали);
Одеська обл. — 653 (39 одужали);
Полтавська обл. — 248 (112 одужали);
Рівненська обл. — 1028 (149 одужали);
Сумська обл. — 157 (74 одужали);
Тернопільська обл. — 1021 (362 одужали);
Харківська обл. — 623 (80 одужали);
Херсонська обл. — 162 (80 одужали);
Хмельницька обл. — 182 (53 одужали);
Черкаська обл. — 343 (147 одужали);
Чернівецька обл. — 2 396 (390 одужали);
Чернігівська обл. — 79 (15 одужали).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу по зараженню COVID-19.
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