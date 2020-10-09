В Україні за добу виявили понад 5,8 тисячі випадків COVID-19: статистика МОЗ на 9 жовтня

Карина Бондаренко Суспільство 08:54, 9.10.2020 Оновлено: 09:14, 9.10.2020

Станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5804 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 у країні померли вже 4779 осіб (+89 за добу). Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що в Україні не варто очікувати повторного жорсткого карантину, але замість цього може бути введений "карантин вихідного дня".

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