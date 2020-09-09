В Україні за добу – понад 2,5 тис. хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 9 вересня

Карина Бондаренко Суспільство 08:45, 9.09.2020 Оновлено: 09:09, 9.09.2020

Станом на ранок середи, 9 вересня, в Україні офіційно підтверджено 143 030 випадків коронавірусної інфекції. З них 2 551 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 в країні померли вже 2 979 осіб (+45 за добу), а 64 703 пацієнти (+1 157) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Новина доповнюється...

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Херсоні почали працювати спеціальні COVID-патрулі, які перевіряють дотримання жителями міста вимог карантину через коронавірус.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Лукашенко: можливо, я трохи пересидів, але просто так не піду

Воїн ЗСУ загинув з листом доньки біля серця: зворушливе фото

Тихановська в ПАРЄ назвала Лукашенка незаконним президентом Білорусі й зажадала звільнити Колесникову

Підвищення зарплат українським педагогам призупинили, немає грошей – Міносвіти

У Лівії збили російський військовий винищувач: пілот зняв відео