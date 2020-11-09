Коронавірусом в Україні заразилися 8,6 тис. за добу: статистика МОЗ на 9 листопада
Станом на ранок понеділка, 9 листопада, в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 687 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 8 565 осіб (+115 за добу), а 209 143 пацієнти (+2 277 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.
За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 41 114 осіб.
Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.
Кількість захворювань у регіонах:
м. Київ – 44 920 випадків;
Вінницька область – 12 566 випадків;
Волинська область – 16 436 випадків;
Дніпропетровська область – 17 965 випадків;
Донецька область – 14 190 випадків;
Житомирська область – 18 970 випадків;
Закарпатська область – 17 192 випадки;
Запорізька область – 14 105 випадків;
Івано-Франківська область – 24 494 випадки;
Київська область – 20 410 випадків;
Кіровоградська область – 3 142 випадки;
Луганська область – 4 539 випадків;
Львівська область – 33 754 випадки;
Миколаївська область – 10 559 випадків;
Одеська область – 28 728 випадків;
Полтавська область – 12 204 випадки;
Рівненська область – 22 140 випадків;
Сумська область – 14 863 випадки;
Тернопільська область – 22 216 випадків;
Харківська область – 43 930 випадків;
Херсонська область – 5 558 випадків;
Хмельницька область – 19 839 випадків;
Черкаська область – 10 723 випадки;
Чернівецька область – 25 411 випадків;
Чернігівська область – 10 164 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 листопада, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.