Коронавірусом в Україні заразилися 8,6 тис. за добу: статистика МОЗ на 9 листопада

Станом на ранок понеділка, 9 листопада, в Україні офіційно підтверджено 469 018 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 687 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 8 565 осіб (+115 за добу), а 209 143 пацієнти (+2 277 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 41 114 осіб.

Найбільша кількість підтверджених випадків була зареєстрована у місті Київ (748), Харківській (717), Запорізькій (683), Житомирській (636) та Київській (590) областях.

м. Київ – 44 920 випадків;

Вінницька область – 12 566 випадків;

Волинська область – 16 436 випадків;

Дніпропетровська область – 17 965 випадків;

Донецька область – 14 190 випадків;

Житомирська область – 18 970 випадків;

Закарпатська область – 17 192 випадки;

Запорізька область – 14 105 випадків;

Івано-Франківська область – 24 494 випадки;

Київська область – 20 410 випадків;

Кіровоградська область – 3 142 випадки;

Луганська область – 4 539 випадків;

Львівська область – 33 754 випадки;

Миколаївська область – 10 559 випадків;

Одеська область – 28 728 випадків;

Полтавська область – 12 204 випадки;

Рівненська область – 22 140 випадків;

Сумська область – 14 863 випадки;

Тернопільська область – 22 216 випадків;

Харківська область – 43 930 випадків;

Херсонська область – 5 558 випадків;

Хмельницька область – 19 839 випадків;

Черкаська область – 10 723 випадки;

Чернівецька область – 25 411 випадків;

Чернігівська область – 10 164 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, з понеділка, 9 листопада, в Україні почало діяти нове карантинне зонування. Усі населені пункти тепер розділені тільки між "червоною" та "помаранчевою" зонами.