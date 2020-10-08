В Україні вперше виявили понад 5 тисяч хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 8 жовтня

Станом на ранок четверга, 8 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 244 734 випадки коронавірусної інфекції. З них 5397 – виявлені за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 4690 осіб (+93 за добу), а 108 233 пацієнти (+2263) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

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Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, за минулу добу, 7 жовтня, у світі зареєстрували 343 517 заражених коронавірусом, що стало рекордом із початку пандемії.