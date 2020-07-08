В Україні майже тисяча осіб одужали за добу: статистика МОЗ щодо COVID-19 на 8 липня

Станом на ранок середи, 8 липня, в Україні офіційно підтверджено 50 414 випадків коронавірусної інфекції. З них 807 виявлено за минулу добу, що на 243 більше, ніж за день до цього.

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Від COVID-19 у країні померли вже 1 306 осіб (+21 за добу), а 23 119 пацієнтів (+926) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було виконано 27 584 тести на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 117, Рівненській – 76 і місті Києві – 114.

Коронавірус в Україні МОЗ

Наразі коронавірусну хворобу виявлено:

Вінницька область — 2002 випадки;

Волинська область — 2825 випадків;

Дніпропетровська область — 1120 випадків;

Донецька область — 713 випадків;

Житомирська область — 1484 випадки;

Закарпатська область — 3533 випадки;

Запорізька область — 599 випадків;

Івано-Франківська область — 2797 випадків;

Кіровоградська область — 664 випадки;

м. Київ — 5779 випадків;

Київська область — 2853 випадки;

Львівська область — 6562 випадки;

Луганська область — 87 випадків;

Миколаївська область — 463 випадки;

Одеська область — 1984 випадки;

Полтавська область — 326 випадків;

Рівненська область — 4304 випадки;

Сумська область — 323 випадки;

Тернопільська область — 2142 випадки;

Харківська область — 2466 випадків;

Херсонська область — 201 випадок;

Хмельницька область — 863 випадки;

Чернівецька область — 5051 випадок;

Черкаська область — 695 випадків;

Чернігівська область — 578 випадків.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя немає.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 08 липня до центру надійшло 1 170 повідомлень про підозру на COVID-19. Усього з початку 2020 року надійшло 97 356 повідомлень.

Як писав OBOZREVATEL раніше, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, як будуть працювати школи в Україні з 1 вересня. За його словами, діти підуть до школи.