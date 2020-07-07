Коронавірусом в Україні заразилися понад 500 осіб за добу: статистика МОЗ на 7 липня

Карина Бондаренко Суспільство 09:17, 7.07.2020 Оновлено: 09:28, 7.07.2020

Станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Від COVID-19 в країні померли вже 1 283 людини (+21 за добу), а 22 193 пацієнти (+490) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було здійснено 21 374 тести на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 144, Закарпатській – 83 і місті Київ – 63.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

Антимонопольний комітет України очолила сестра директора вілли Зеленських в Італії, – Уколов

"Слуги" запропонували підвищити оклад співробітників Нацради з телебачення і радіомовлення до понад 150 тис. грн

Мирному плану Зеленского пришел конец

З Днем Івана Купала 2020! Привітання, смс, картинки та листівки

У РНБО категорично висловилися про державну мову в Україні