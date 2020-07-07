Коронавірусом в Україні заразилися понад 500 осіб за добу: статистика МОЗ на 7 липня

Станом на ранок вівторка, 7 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 607 випадків коронавірусної інфекції. З них 564 виявлено за минулу добу.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 283 людини (+21 за добу), а 22 193 пацієнти (+490) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було здійснено 21 374 тести на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 144, Закарпатській – 83 і місті Київ – 63.

Як писав OBOZREVATEL раніше, вчені встановили, що є головною причиною розвитку важкої форми COVID-19 і смерті заражених пацієнтів.