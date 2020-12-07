МОЗ повідомило про рекордно низьку кількість нових хворих на COVID-19 за добу

Станом на ранок понеділка, 7 грудня, в Україні офіційно підтверджено 821 947 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 641 – виявлено за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 13 733 особи (+145 за добу), а 423 704 пацієнти (+5 123 за добу) повністю побороли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Відзначимо, що востаннє такий низький приріст нових хворих на коронавірусну інфекцію був зафіксований майже місяць тому, 11 листопада. Тоді заразилися 8 687 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

Здійснено тестувань за добу – 33 502 (зокрема методом ПЛР – 27 881, методом ІФА – 5 621).

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 81 335 випадків;

Вінницька область – 18 714 випадків;

Волинська область – 26 211 випадків;

Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

Донецька область – 25 792 випадки;

Житомирська область – 32 318 випадків;

Закарпатська область – 24 663 випадки;

Запорізька область – 36 937 випадків;

Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

Київська область – 43 854 випадки;

Кіровоградська область – 6 360 випадків;

Луганська область – 7 088 випадків;

Львівська область – 50 175 випадків;

Миколаївська область – 21 429 випадків;

Одеська область – 51 810 випадків;

Полтавська область – 25 655 випадків;

Рівненська область – 33 714 випадків;

Сумська область – 33 658 випадків;

Тернопільська область – 29 788 випадків;

Харківська область – 59 393 випадки;

Херсонська область – 12 159 випадків;

Хмельницька область – 32 429 випадків;

Черкаська область – 27 167 випадків;

Чернівецька область – 35 378 випадків;

Чернігівська область – 21 442 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Поширення коронавірусу в Україні. Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, лікар-епідеміолог та інфекціоніст Олексій Галімський вважає, що в Україні пандемія може істотно вщухнути до вересня 2021 року. На той час у країні нібито повинен сформуватися "імунний прошарок".