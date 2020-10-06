В Україні додалося понад 4 тисячі хворих на COVID-19: статистика МОЗ на 6 жовтня

Станом на ранок вівторка, 6 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 234 584 випадки коронавірусної інфекції. З них 4348 – виявлені за минулу добу.

Від COVID-19 у країні померли вже 4520 осіб (+90 за добу), а 103 401 пацієнт (+2149) повністю поборов хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 44 977 осіб.

Найбільшу кількість випадків коронавірусу 5 жовтня зареєстровано в Харківській області – 487, Києві – 355, Полтавській області – 305, Одеській області – 292.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна може повернутися до жорстких карантинних обмежень, якщо ситуація з поширенням COVID-19 буде погіршуватися.