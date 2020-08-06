В Україні другий день поспіль антирекорд за новими випадками COVID-19: статистика МОЗ на 6 серпня

Станом на ранок четверга, 6 серпня, в Україні офіційно підтверджено 76 808 випадків коронавірусної інфекції. З них 1 318 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 819 осіб (+31 за добу), а 42 524 пацієнтів (+997) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За минулу добу протестовано на коронавірусну інфекцію 37 489 осіб.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували у Львівській області – 197, Харківській – 142, Івано-Франківській – 127, Одеській – 110 і місті Київ – 180.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ізраїльський імунолог професор Яків Беркун попередив про небезпеку поспішної вакцинації від коронавірусу.