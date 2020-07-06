В Україні знизився добовий приріст заражених COVID-19: статистика МОЗ на 6 липня

Станом на ранок понеділка, 6 липня, в Україні офіційно підтверджено 49 043 випадки коронавірусної інфекції. З них 543 виявлено за минулу добу, що на 280 менше, ніж за день до цього.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1 262 особи (+132 за добу), а 21 703 пацієнти (+327) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО, інформацію також озвучив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Упродовж минулої доби було здійснено 10 709 тестів на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нових заражених коронавірусом зареєстрували в областях: Львівській – 104, Рівненській – 82, Закарпатській – 54 і місті Києві – 59.

Як писав OBOZREVATEL раніше, лікарка пояснила, чому коронавірус у хворих в Україні протікає легше.