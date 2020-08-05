В Україні новий антирекорд щодо хворих на COVID-19 за добу: статистика МОЗ на 5 серпня

Станом на ранок середи, 5 серпня, в Україні офіційно підтверджено 75 490 випадки коронавірусної інфекції. З них 1 271 – виявлені за минулу добу, що стало новим антирекордом по добовому приросту.

Від COVID-19 в країні померли вже 1 788 осіб (+24 за добу). Про це свідчать дані сайту Центру громадського здоров'я та РНБО.

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Як писав OBOZREVATEL раніше, восени і взимку 2020-2021 року, в умовах авітамінозу і низького імунітету, в Україні можливо збільшення відсотка важких форм коронавірусної хвороби і значне зростання рівня смертності.